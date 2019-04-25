Пьяный мужчина устроил стрельбу возле школы в Одессе

В Одессе 24-летний парень в состоянии алкогольного опьянения утроил около школы стрельбу.
Об этом сообщает местное издание "Думская".
Инцидент произошел на улице Филатова. Сотрудники учебного заведения вызвали полицию.
Как выяснилось, злоумышленником оказался пьяный 24-летний парень. Правохранители изъяли у него оружие. Также в полиции отметили, что в результате стрельбы никто не пострадал.
"В отношении нарушителя составлены административные протоколы за появление в нетрезвом виде в общественном месте и за мелкое хулиганство. Наказание для него определит суд", - говорится в сообщении.
Как сообщал "Апостроф", в Киеве (Печерский район) неизвестный мужчина с ружьем наперевес сделал несколько выстрелов и скрылся.
Также в специализированной школе Харькова № 17 ученик устроил стрельбу из травматического пистолета, ранив одну из родительниц, попав в шею. Но позже выяснилось, что информация оказалась не правдивой.