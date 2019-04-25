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Пьяный мужчина устроил стрельбу возле школы в Одессе

четверг, 25 апреля 2019, 16:07
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В Одессе 24-летний парень в состоянии алкогольного опьянения утроил около школы стрельбу.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

Инцидент произошел на улице Филатова. Сотрудники учебного заведения вызвали полицию.

Как выяснилось, злоумышленником оказался пьяный 24-летний парень. Правохранители изъяли у него оружие. Также в полиции отметили, что в результате стрельбы никто не пострадал.

"В отношении нарушителя составлены административные протоколы за появление в нетрезвом виде в общественном месте и за мелкое хулиганство. Наказание для него определит суд", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве (Печерский район) неизвестный мужчина с ружьем наперевес сделал несколько выстрелов и скрылся.

Также в специализированной школе Харькова № 17 ученик устроил стрельбу из травматического пистолета, ранив одну из родительниц, попав в шею. Но позже выяснилось, что информация оказалась не правдивой.

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