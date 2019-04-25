Сеть шокировало смертельное ДТП с 23-летним лихачем в Херсоне: опубликованы фото

Ночью на четверг, 25 апреля в Херсоне на огромной скорости в столб врезалась иномарка BMW, водитель вследствие аварии погиб.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Национальной полиции в Херсонской области.

Так, в полицию сообщение о ДТП поступило около 1:00 ночи, после этого на место происшествия прибыли следователи и патрульные.

На месте был обнаружен 23-летний водитель авто, его зажало в салоне. Спасатели в течение двух часов пытались его извлечь, попутно оказывая помощь, однако он вскоре умер.

Правоохранителями установлено, что водитель двигался с опасной скоростью на сложном участке, в результате чего не справился с управлением и совершил столкновение с электроопорой.

В полиции сообщили, что открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Пользователи в сети отметили безрассудность водителя и выразили сочувствие его близким: "Скорость была наверно огромная очень жалко людей, нельзя летать по городу", "Видел утром вживую, номера все сами о себе сказали...естественный отбор", "Такое чувство, что здесь собрались всё кто не лихачит, не пьёт, не курит, да и вообще нимб над головой... Ужас люди да каждый из нас делает так же, вопрос совести, маме просто хочу сказать - держитесь, боль не уходит, а лишь утихает".

Как сообщал "Апостроф", 25 апреля на Южном мосту в Киеве столкнулисьмикроавтобус Sprinter и Lanos, в результате ДТП пострадал водитель легковушки.