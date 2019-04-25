В Киеве водители устроили жесткое ДТП на мосту: фото аварии

25 апреля на Южном мосту в Киеве столкнулись микроавтобус Sprinter и Lanos, в результате ДТП пострадал водитель легковушки.

Как сообщает "Информатор", микроавтобус на большой скорости влетел в легковой автомобиль.

По предварительным данным, автомобили двигались по одной полосе. Пострадавшего мужчину госпитализировали с травмой головы.

В результате столкновения Lanos получил серьезные повреждения. У автомобиля полностью смята задняя часть и выбито стекло. В свою очередь у микроавтобуса помят капот, а также поврежден бампер.

Детали и причины столкновения автомобилей устанавливают правоохранители.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 23 апреля в Голосеевском районе Киева на перекрестке улиц Михаила Максимовича и переулка Охтырского столкнулись автомобиль Saab 9000 и мотоцикл Honda.