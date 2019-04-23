​Под Днепром маршрутка без тормозов чудом не убила много людей: видео

В Каменском Днепропетровской области маршрутный автобус, у которого отказали тормоза, на большой скорости влетел в пешеходов, переходивших дорогу на зеленый свет.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Это зафиксировали уличные камеры наблюдения. На видео можно увидеть, как в последний момент люди успевают отскочить от микроавтобуса.

Сейчас полиция опрашивает водителя маршрутки, его забрали на экспертизу.

Как сообщал "Апостроф", 21 апреля на проспекте Победы в Киеве автомобиль Daewoo Lanos влетел в остановку общественного транспорта, где стояли люди.

Очевидцам удалось снять на видео ДТП, в ходе которой в Киеве на проспекте Победы в Киеве автомобиль Daewoo Lanos влетел в остановку общественного транспорта, где стояли люди.