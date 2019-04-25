Так в ушанке и похоронят: опубликованы фото нового российского "груза 200" на Донбассе

На Донбассе в ДТП погиб молодой наемник боевиков ЛНР Виктор Захаров родом из поселка Михнево Московской области РФ.

Об этом сообщается в сепаратистских пабликах в российской соцсети "Вконтакте".

Захаров родился в январе 1997 года и погиб в апреле 2019-го.

"200 бригада 13.04.19 пополнилась очередным бойцом Захаров Виктор (ДТП), Михнево РФ. Все будет Украина и победа за нами!", - написал в своем Facebook офицер Вооруженных сил Украині Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".

"Так в ушанке и похоронят. Дятел )))", - написал один из комментаторов.

Как сообщал "Апостроф", в апреле украинскими военнослужащими был ликвидирован 31-летний гражданин России Николай Шелуха, родом из Ханты-Мансийска.

Также в апреле ВСУ в ходе боевых действий на Донбассе ликвидировали 23-летнюю "ополченочку".