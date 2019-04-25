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В Киеве грузовик перевернулся три раза и вылетел с дороги: видео серьезного ДТП

четверг, 25 апреля 2019, 20:36
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На Набережном шоссе в Киеве 25 апреля водитель грузовика не справился с управлением и вылетел с проезжей части.

Видео последствий ДТП опубликовано на странице "Вартові еспресо" в Facebook.

Авария произошла на шоссе со стороны Подола в направлении моста метро. В результате серьезно пострадал пассажир грузовика, водитель отделался ссадинами. В районе аварии образовалась большая пробка.

По словам водителя, он двигался в крайней правой полосе и зацепил задним колесом бордюр. Машину начало нести на левую полосу. Чтобы избежать столкновения с другими авто,водитель резко вывернул вправо, зацепил снова бордюр и перевернулся три раза.

Ранее на Южном мосту в Киеве столкнулись микроавтобус Sprinter и Lanos, в результате ДТП пострадал водитель легковушки.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве на проспекте Победы автомобиль Lanos наехал на пешеходов на остановке общественного транспорта.

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