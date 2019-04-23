Появилось видео с моментом жуткой аварии на остановке в Киеве

Очевидцам удалось снять на видео ДТП, в ходе которого в Киеве на проспекте Победы автомобиль Lanos наехал на пешеходов на остановке общественного транспорта.

Видео с авторегистратора проезжавшей мимо машины было опубликовано изданием "Информатор".

На видеозаписи свидетелей видно, что автомобиль Daewoo Lanos резко перестроился из крайнего ряда и, практически не сбрасывая скорость, врезался в остановку, на которой находились люди

После столкновения автомобиль проехал еще некоторое расстояние, прежде чем остановился в крайней правой полосе. Пострадавшими оказались двое мужчин 1979 и 1983 рождения. Они получили травмы головы, ног и ушибы тела.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 21 апреля на проспекте Победы в Киеве автомобиль Daewoo Lanos влетел в остановку общественного транспорта, где стояли люди.