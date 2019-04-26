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Под Одессой на горячем поймали банду грабителей с топором: фото

пятница, 26 апреля 2019, 11:24
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В Одесской области задержали жителей города Ананьев, которые с топором и зубилом похитили из терминалов приема платежей 15000 гривен

Об этом 26 апреля сообщила пресс-служба областного управления национальной полиции.

Зазаначаеться что ограбление совершили трое молодых людей, которым грозит грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет тюрьмы.

Терминалы грабижникы раскурочили на улице Еврейской города Ананьев. Задержанным 16, 18-ти и 21 год. Все украденные деньги были найдены во время обысков у одного из подозреваемых, а затем возвращены владельцу.

В полиции отметили, что также решается вопрос о привлечении старших задержанных к ответственности по статье "вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность".

Как повыдомляв "Апостроф", в сети показали фото задержанной в Киеве опытной воровки и ее "банды", которые грабят прохожих в центре столицы.

Ранее на Подоле в Киеве задержали серийного вора, который совершил по меньшей мере 20 краж.

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