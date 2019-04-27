Оккупанты уничтожили в Крыму популярный пляж: фото и видео

В Керчи (оккупированный Крым) разрушен один из старейших пляжей в городской черте, расположенный в районе Аршинцево.

Соответствующие фото и видео публикует Крым.Реалии.

Пляж, расположенный на остановке "Институт", традиционно пользуется популярностью у керчан и жителей города, однако в нынешнем году территория не приспособлена для отдыха.

Коммунальные службы и не начинали подготовку побережья в этом районе в курортному сезону.

Кроме того, как сообщает издание, опорная стена из местного ракушечника, защищавшая береговую линию от сползания грунта, полностью разрушена. Каменная кладка рухнула на пляж, груды камней до сих пор лежат на песке.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото автомагистрали Керчь-Симферополь-Севастополь на территории оккупированного Крыма, известной как трасса "Таврида".