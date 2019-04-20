Сразу и закрытие: в сети показали фото "открытия летнего сезона" в Крыму

В субботу, 20 марта, в оккупированном Россией Крыму провели фестиваль "Открытия летнего сезона", однако посетили его мало людей.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter.

Мероприятие прошло в городе Севастополь на площади Нахимова. Однако на фото видно, что посетить его решили не многие.

"Севастополь. На площади Нахимова проходит фестиваль "Открытия летнего сезона". Впечатляет. Давайте сразу и закрытия - чтобы два раза не вставать", - написала блогер в сети.

Как сообщал "Апостроф", российские оккупанты в аннексированном Крыму устроили новую абсурдную акцию с участием детей.

А 23 февраля в оккупированном РФ Крыму детей вывели на очередное "патриотическое" мероприятие.