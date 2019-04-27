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В Крыму произошло страшное ДТП со множеством погибших: первые фото

суббота, 27 апреля 2019, 10:28
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В субботу, 27 апреля, в оккупированном Россией Крыму на трассе Симферополь-Ялта произошла масштабная авария.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Инцидент случился в районе села Лозовое около 00:09. Там столкнулись два автомобиля марки Chevrolet-Lacetti и Mersedes Vito.

Отмечают, что результате аварии пострадали люди. Известно, что к ликвидации последствий были задействованы 21 человек и 7 единиц техники.

По данным издание ForPost, за рулем Chevrolet находился парень 1999 года рождения. Он ехал со стороны Симферополя в направлении села Пионерское. В районе села Лозовое он не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу движения, где и произошло столкновение с Mersedes.

Вследствие ДТП водитель и три пассажира автомобиля Chevrolet, а также водитель Mersedes 1969 года рождения и его пассажир погибли на месте. Еще два пассажира Mersedes травмированы.

Как рассказали очевидцы, спидометр Chevrolet заклинило на отметке 150 км/ч.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Крыму, между селами Луговое и Ленинское, произошло масштабное ДТП с участием пяти автомобилей.

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