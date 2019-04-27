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В Одессе "скорая помощь" попала в серьезное ДТП: фото и видео

суббота, 27 апреля 2019, 12:51
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В субботу, 27 апреля, в Одессе произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи.

Об этом сообщает ресурс "Кекс".

Инцидент произошел на пересечении проспекта Небесной Сотни и улицы Инглези около 06:30. Там столкнулись автомобиль скорой помощи ГАЗ 2752 и Opel Astra. "Скорая" двигалась по проспекту Небесной Сотни с включенными синими маячками. Однако на перекрестке, когда она проезжала на красный сигнал светофора, столкнулась с иномаркой.

Отмечают, что за рулем Opel находился 25-летний лейтенант полиции, который ехал на личном авто. Он получил травмы и его госпитализировали с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытое повреждение правого коленного сустава, ушиб правой лопатки, ссадины подбородка.

Также пострадал и 52-летний водитель скорой помощи. Его забрали в больницу с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и поперечного отдела хребта.

По данным "7 телеканала", в результате аварии образовалась тянучка в сторону центра города. Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве на мосту Метро произошла страшная авария с участием авто скорой медпомощи. В ДТП погибли три человека, а еще трое людей получили травмы.

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