​Привет Тарасику и Ярысе: в сети появилось трогательное праздничное видео с передовой

В сети появилось трогательное видео, как военные ВСУ на Донбассе празднуют Пасху и вспоминают в поздравлениях своих родных.

Об этом говорится в сюжете "5 канала".

"Приехали растворить святой водой наших ребят, намазать их святым Божиим елеем. Многие имеют возможность ходить на работу, обнять свою жену, поцеловать, детей в садик отвести. Только благодаря тому, что здесь ребята сегодня стоят", - рассказывает капеллан Александр.

Военнослужащий Николай родом из Одесской области. Служит в рядах ВСУ с первых дней войны на Донбассе. Однако, это его первая Пасха на передовой.

"Три новых года праздновали здесь на фронте, в окопе. Пасха, конечно, впервые в таком коллективе", - делится армеец.

Зато его собратья Пасху на фронте празднуют не впервые. Своим родным передают привет.

"Здесь все воспринимается иначе, может быть в последний раз. Привет Тарасику и Ярисе. И любому мужу. Масик, я тебя люблю. Мама, привет!", - говорит Анастасия.

"Передать привет своим родным, близким, друга поздравить, у него именины были, удачи ему. Ребенка поздравить с Пасхой", - рассказывает военнослужащий с позывным "Анатом".

В честь праздника и годовщины операции Объединенных сил командование штаба наградило лучших бойцов медалями и наградами.

Пока одни празднуют, стражи наблюдают за врагом и фиксируют их действия.

"Два врага переносили бревна с одной ориентира к другому. То есть укреплялись", - объясняет часовой Александр.

По словам украинских бойцов, на Пасху оккупанты к обеду вели себя относительно спокойно. Лишь изредка с их стороны было слышно пулеметные очереди.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали сострадательное фото с передовой на Донбассе в день Воскресения Христова.