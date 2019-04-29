В Украине объявлено новое штормовое предупреждение: карта погоды

Во многих областях Украины 29 апреля пройдут дожди с грозами, непогода продлится до 1 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

В частности, 29 апреля грозы с дождями пройдут во всех областях. Температура днем +11...+17 градусов, на юге +20...+22 градуса.

1 мая в центральных областях в отдельных регионах пройдет град и шквальный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

На большей части территории температура упадет ночью +4...+10, а днем до +10...+16. На юге температура будет немного выше - 17...23 градусов тепла.

2 мая грозы прекратятся, но дожди продолжат идти за исключением южных областей.

Как сообщал "Апостроф", 28 апреля в нескольких областях Украины выпал групный град со снегом. Видео непогоды засняли в Тернопольской, Черниговской и Житомирской областях.