Появились новые видео крупного града со снегом, выпавших в Украине

В сети продолжают публиковать видео сильного града со снегом, выпавших в Украине в ряде областей 28 апреля.

Так, видео непогоды сняли в Тернопольской области в селе Озерное Зборовского района, а также в селе Тауров Козовского района.

Также град выпал в городе Нежин Черниговской области.

Большой ливень с градом побил растения и превратил дороги в реки.

Ранее в сети появилось видео грозы с градом в Житомирской области. Видимость на дороге была сильно затруднена, из-за чего водители были вынуждены припарковать свои авто на обочине дороги, чтобы избежать аварийных ситуаций.

Как сообщал "Апостроф", в апреле снегом засыпало остров Кипр. Мощный снегопад накрыл горный массив Тродос, а также ближайшие города и села.