RU   UA   EN  

вторник, 30 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

30 апреля

20:26
Киевлянин с приятелем изнасиловали 14-летнюю школьницу: подробности
20:20
Один из лучших футболистов в истории купил самый дорогой автомобиль в мире: названа ошеломляющая цена
20:08
Кукушка съехала: в сети показали монетизацию победобесия в Крыму
19:58
На Украину движется опасный циклон: видео страшной непогоды у "соседей"
19:39
Жена Зеленского рассказала, как он будет вести переговоры с Путиным
19:24
Стало известно о срочном звонке Порошенко к Зеленскому: видео
19:10
Турецкий топ-клуб нацелился на одного из лидеров "Динамо"
18:57
Обострение в Венесуэле: появились новые видео
18:48
В России озвучили паспортный план Суркова по Донбассу
18:42
Вот это я вам обещаю: Зеленский обратился к украинцам с заманчивым предложением
18:25
Ушел из жизни легендарный украинский тренер
18:24
Синоптики дали прогноз погоды на первые выходные мая
Все новости

Киевлянин с приятелем изнасиловали 14-летнюю школьницу: подробности

вторник, 30 апреля 2019, 20:26
переглянути новину українською

В Житомирской области полиция задержала двух мужчин, которых подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девушки.

Об этом сообщают УНН, ссылаясь на информацию от правоохранительных органов.

Копы поймали двух злоумышленников 1964 и 1976 года рождения по заявлению об изнасиловании. Один из задержанных - житель Киева, а другой - Коростеня (Житомирская область).

Так, в полицию поступило сообщение, что они совершили преступные действия в отношении девушки 2005 года рождения. Якобы инцидент произошел в бане в одном из сел Коростенского района.

Однако отмечают, что на теле несовершеннолетней во время предварительного медицинского осмотра травм не обнаружили. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Начато досудебное расследование по ст. 152 УК Украины (изнасилование).

Как сообщал "Апостроф", в электричке "Киев - Гребинка" мужчина ограбил и изнасиловал 13-летнюю девочку.

Новости

30 апреля

20:26
Киевлянин с приятелем изнасиловали 14-летнюю школьницу: подробности
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Как в городах Украины праздновали Воскресение Хрестово

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Путин придумал новую ловушку на Донбассе: в чем опасность для Украины

У Путина продумали, как нанести удар по Киеву, ему нужно 2-4 недели - генерал Игорь Романенко

Савченко снова на свободе: кому это выгодно и что будет дальше

Сможет ли Зеленский прекратить войну на Донбассе: три главных сценария

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: