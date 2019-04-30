Киевлянин с приятелем изнасиловали 14-летнюю школьницу: подробности

В Житомирской области полиция задержала двух мужчин, которых подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девушки.

Об этом сообщают УНН, ссылаясь на информацию от правоохранительных органов.

Копы поймали двух злоумышленников 1964 и 1976 года рождения по заявлению об изнасиловании. Один из задержанных - житель Киева, а другой - Коростеня (Житомирская область).

Так, в полицию поступило сообщение, что они совершили преступные действия в отношении девушки 2005 года рождения. Якобы инцидент произошел в бане в одном из сел Коростенского района.

Однако отмечают, что на теле несовершеннолетней во время предварительного медицинского осмотра травм не обнаружили. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Начато досудебное расследование по ст. 152 УК Украины (изнасилование).

Как сообщал "Апостроф", в электричке "Киев - Гребинка" мужчина ограбил и изнасиловал 13-летнюю девочку.