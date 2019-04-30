Офицер ВСУ показал фото новых "грузов 200" у боевиков на Донбассе

С середины апреля украинские военнослужащие сумели ликвидировать троих боевиков, которые позже были идентифицированы волонтерами.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц.

Так, еще 19 апреля был убит сепаратист из города Ровеньки, воюющий на стороне боевиков, Станислав Михайлюк. Его ликвидировали военнослужащие ВСУ в ходе боевого столкновения.

25 апреля ликвидирован дончанин Политаев Станислав, 1987 года рождения. Похоронен он был в родном оккупированном Донецке.

27 апреля был убит Сахно Игорь. О нем практически ничего не известно. Сообщение о его смерти распространил сепаратистский ресурс "Мемориал героев ДНР/ЛНР".

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали фото наемника боевиков ЛНР Виктора Захарова, родом из поселка Михнево Московской области РФ. Он был ликвидирован 13 апреля.