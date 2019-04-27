В России в авиакатастрофе погиб спортивный топ-чиновник: фото

27 апреля в Хабаровском крае (Российская Федерация) в результате крушения самолета Як-18 погиб президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Владимир Левшин.

Как сообщает российская пресса, легкомоторный самолет разбился на аэродроме Калинка.

Кроме Владимира Левшина на борту самолета находился еще один человек, которому также не удалось выжить

В свою очередь представители правительства Хабаровского края не подтвердили журналистам информацию о том, что в результате катастрофы погиб спортивный чиновник. При этом власти региона заявили, что авиакатастрофа действительно произошла. Также здесь подтвердили, что в результате трагедии погибли два человека.

Ранее "Апостроф" сообщал, что причиной авиакатастрофы самолета Epic LT в Германии, в которой погибла совладелица S7 Group Наталия Филева, скорее всего, стала ошибка пилота.