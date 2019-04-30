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Умер раненый на Донбассе десантник ВСУ: опубликованы фото и фамилия

вторник, 30 апреля 2019, 15:17
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Фото: соцсети

Во вторник, 30 апреля, от полученных ранений во время выполнения задания в зоне военного конфликта на Донбассе в больнице Днепра умер 53-летний военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, сержант Сергей Гвоздиевский.

Об этом сообщает Командование десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины в Facebook. Также в сети опубликовали фото погибшего военнослужащего.

Ранения военный получил накануне 29 апреля на Мариупольском направлении. Несмотря на все старания и эвакуацию вертолетом в больницу Днепра, спасти бойца не удалось.

Как сообщал "Апостроф", на Донбассе в начале апреля погибли Яна Червона с позывным "Ведьма" и Александр Милютин с позывным "Дед".

Также на Донбассе в день своего рождения умер боец ООС Дмитрий Кравченко с позывным "Пальчик".

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