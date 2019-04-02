На Донбассе в день своего рождения умер боец ООС: опубликовано фото и подробности

31 марта, в свой день рождения, ушел из жизни воин ВСУ Дмитрий Кравченко с позывным "Пальчик".

Об этом сообщают в группе "93-я ОМБр Холодный Яр" в Facebook.

Дмитрию 31 марта исполнилось 24 года, он умер естественной смертью во сне.

"Это заметили собратья бойца, когда пришли к блиндаж, чтобы разбудить его на смену. Сейчас мы ждем результатов медицинской экспертизы, чтобы сообщить точную причину смерти бойца", - говорится в сообщении.

Кравченко родился в селе Вербки Павлоградского района Сичеславской области. До начала боевых действий на Донбассе он учился на электросварщика. Однако в октябре 2014 года подписал контракт с ВСУ, когда ему было 19 лет.

"Дмитрий воевал почти с начала войны. Сначала в Опытном, на метеовышке Донецкого аэропорта, в Тоненьком, Новотошковском, Светличном. На позиции "Зенит" напротив ДАПа, где и умер, Дима воевал тоже не впервые", - рассказал командир его батальона Сергей Новиченко. Он отметил, что "Пальчик" был достойным и преданным своему делу воином.

9 декабря 2015 года боец был контужен: тогда БМП-2 подорвалась на противотанковой мине, два бойца погибли, а шестеро были ранены. Вероятно, именно эта старая травма и стала причиной смерти Дмитрия.

Сиротой осталась годовалая дочь Алена.

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