​Кличка "Север": опубликованы фото нового "груза 200" у боевиков на Донбассе

Стало известно о ликвидации бойцами ВСУ на Донбассе боевика НВФ Сергея Тереника "Севера".

Об этом написал блогер под ником Necro Mancer в Twitter.

Сообщается, что боевик с кличкой "Север" был ликвидирован бойцами ВСУ 29 апреля 2019 года.

"Тереник Сергей Константинович "Север" (Горловка/Михайловка, 10/08/95) стал грузом 200 29/04/19 (обстоятельства смерти требуют уточнения)", - говорится в сообщении.

К тому же сообщается, что Тереник числился в списках "Миротворца".

Как сообщал "Апостроф", с середины апреля украинские военнослужащие сумели ликвидировать троих боевиков, которые позже были идентифицированы волонтерами.

Ранее в сети опубликовали фото наемника боевиков ЛНР Виктора Захарова, родом из поселка Михнево Московской области РФ. Он был ликвидирован 13 апреля.