Потери ВСУ в апреле: опубликованы фото и биографии героев

За апрель 2019 года в ходе боевых действий на Донбассе Вооруженные силы Украины потеряли 15 бойцов.

Об этом сообщается в материале издания "Цензор.нет".

1. Яна Михайловна Червоная (позывной Ведьма) родилась 16.04.1979 года в Харькове.

В 1996 году закончила обучение в средней школе №131, после чего поступила в Харьковский колледж Государственного университета информационно-коммуникационных технологий.

Была участницей Харьковского Автомайдана, Харьковской самообороны. С лета 2014 года занималась волонтерской деятельностью, помогала батальону "Айдар". В сентябре 2016 подписала контракт с 54-й ОМБр, служила стрелком, а впоследствии - пулеметчиком 3-й роты 1-го механизированного батальона. Участница боев на Светлодарской дуге зимой 2016-2017 годов. Летом 2017-го перешла в батальон "Донбасс-Украина".

Старший солдат, наводчик-пулеметчик пулеметного отделения взвода огневой поддержки 2-й штурмовой роты 46-го отдельного батальона специального назначения "Донбасс-Украина" 54-й отдельной механизированной бригады.

Погибла 2 апреля в 13.30 в районе села Новозвановка Попаснянского района Луганской области от прямого попадания мины в блиндаж во время обстрела взводного опорного пункта.

Похоронена 4 апреля на Аллее Славы города Харьков. У нее остались мать, брат, муж и двое детей.

2. Александр Анатольевич Милютин (позывной Деда) родился 29.12.1968 года в селе Клишки Шосткинского района Сумской области. С детства жил в городе Бахмут Донецкой области.

Закончив 8 классов Бахмутской школы №11, поступил в Ясиноватское профессионально-техническое училище №69, в котором получил специальность машиниста. В 1998 году проходил службу в Германии, а затем 12 лет работал в следственном изоляторе Бахмута.

Призван по контракту Бахмутским РВК в 18.01.2017 году.

Младший сержант, командир боевой машины-командир 3-го отделения 2-го взвода 2-й штурмовой роты 46-го отдельного батальона специального назначения "Донбасс-Украина" 54-й отдельной механизированной бригады.

Погиб 2 апреля в 13.30 в районе села Новозвановка Попаснянского района Луганской области от прямого попадания мины в блиндаж во время обстрела взводного опорного пункта в 82 из 120-мм минометов.

Похоронен 4 апреля в Бахмуте. У него остались родители, жена, сын и дочь.

3. Юрий Николаевич Фармагей (позывной Николаич) родился 06.05.1972 года в селе Огиевка Гайсинского района Винницкой области.

Закончив 8 классов Киблицкой средней школы, поступил в Теплицкое профессионально-техническое училище № 13, в котором получил специальность плодоовощевода. Затем был призван на срочную службу, которую проходил в Севастополе, в рядах Военно-морских сил.

В 2015 году Юрий Николаевич был призван по мобилизации, отслужив 1,5 года, в октябре 2016-го он подписал контракт, а в октябре прошлого года его продолжил.

Старший солдат, номер расчета пулеметного отделения роты огневой поддержки 34-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады.

В коллективе он был самым старшим, к нему всегда обращались за советом, очень уважали, Николаич оберегал молодых собратьев, отгонял от опасных позиций, сам пытался дежурить на участках, которые простреливались.

Погиб 5 апреля в районе поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером-наемников РФ.

У него остались родители, два брата, жена, дочь и сын, который сейчас тоже проходит службу в одном из подразделений ВМСУ.

4. Дмитрий Владимирович Стрекнев родился 09.07.1997 года в поселке городского типа Нижняя Дуванка Сватовского района Луганской области.

Закончив в 2015 году 11 классов школы, парень поступил в Рубежанский профессиональный лицей, в котором получил специальность электрогазосварщика, а в 2017 году подписал с ВСУ контракт.

Солдат, гранатометчик 3-го отделения 3-го взвода 3-й роты 1-го батальона 54-й отдельной механизированной бригады.

Погиб 6 апреля в 23.30 в районе хутора Свободный Попаснянского района Луганской области от смертельного пулевого ранения, которое получил во время обстрела украинского наблюдательного пункта из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Похоронен 9 апреля во Нижней Дуванке. У него остались мать, отчим, двое братьев и сестра.

5. Иван Петрович Лисица родился 03.04.1996 года в селе Карповка Широковского района Днепропетровской области. Жил в селе Вишневое.

2013 окончил сельскую школу Карповки. Трижды подписывал контракт с Вооруженными Силами Украины.

Солдат, наводчик 1-го отделения 1-го взвода 3-й роты 1-го батальона 54-й отдельной механизированной бригады.

Погиб 6 апреля в 23.30 в районе хутора Свободный Попаснянского района Луганской области от смертельного пулевого ранения, потерпевшего во время обстрела нашего наблюдательного пункта из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Похоронен 9 апреля в селе Широкая Дача. У него остались мать, два брата и сестра.

6. Николай Николаевич Неживой (позывной Механ) родился 16.09.1961 года в селе Перчуново Добровеличковского района Кировоградской области. С 1983 года жил в Хмельницком.

Закончив 8 классов сельской школы, поступил в Николаевский ПТУ, в котором получил специальность "слесарь-механик". Затем мужчина был призван на срочную службу, которую он проходил в Хмельницком, где и остался жить.

В апреля 2014 года Николай Николаевич продал свою машину, чтобы приобрести себе военное снаряжение, и добровольцем пришел в батальон "Айдар", в котором провоевал до начала 2015 года, а 24.02.2015-го подписал с ВСУ контракт и попал в ряды 93-й ОМБр. Участвовал в боях в районе поселка Опытное и Донецкого аэропорта, а весной 2016-го, после вывода "холодноярцев" на ППД, перевелся в 54-ю ОМБр, в составе которой отважно воевал на Светлодарской дуге, за что получил награду.

После вывода 54-й ОМБр из зоны боевых действий Механ перешел в 46-ой отдельный батальон специального назначения "Донбасс-Украина" и служил там до 06.01.2018 года, после чего вернулся в Хмельницкий для прохождения лечения и реабилитации, а 02.02.2019 он подписал с 93-й ОМБр новый контракт и снова отправился на войну.

Сержант, механик-водитель 3-го отделения 2-го взвода 6-й роты 2-го батальона 93-й отдельной механизированной бригады.

Погиб 8 апреля от смертельного осколочного ранения, полученного во время обстрела нашего взводного опорного пункта.

Похоронен 11 апреля в Хмельницком. У него остались жена и трое внучек. Дочь Николая Николаевича умерла 24 апреля, через 2 недели после смерти отца.

7. Олег Леонидович Бойцов родился 28.11.1979 года в городе Славянск Донецкой области.

Старшина службы гражданской защиты, старший сапер отделения пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

Погиб 9 апреля в районе поселка городского типа Зайцево Донецкой области в результате взрыва неизвестного взрывоопасного предмета во время проведения работ по обследованию и очистке территории от взрывоопасных предметов вблизи насосной станции канала Северский Донецк - Донбасс.

Похоронен 11 апреля в Славянске. У него остались жена и двое детей.

8. Роман Викторович Чибинеев родился 04.06.1989 года в городе Бердянск Запорожской области. Жил в Киеве.

В 2014 году окончил в Бердянске школу-интернат (парень рано потерял родителей), после чего учился в Бердянском профессионально-строительном лицее.

В 2016-м подписал с ВСУ контракт.

Старший солдат, командир десантно-штурмового отделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Погиб 11 апреля на Приазовском направлении во время боя с наемниками РФ.

Похоронен 16 апреля в Киеве. У него остался брат (Валерий Чибинеев, киборг, Герой Украины).

9. Владимир Юрьевич Лысаковский (позывной Юрист) родился 04.08.1991 года в селе Красненькое Кривоозерского района Николаевской области.

Окончив 11 классов сельской школы, парень поступил на факультет правоведения Национального университета Государственной налоговой службы, который находится в городе Ирпень, где получил степень бакалавра в 2012 году.

28.04.2015 года Владимир был призван по мобилизации, затем еще дважды подписывал контракт (сначала на полгода, а в следующий раз - на 3 года).

В 2016 году Юрист участвовал в собрании резервистов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, и там настолько хорошо показал себя, что привлек внимание людей из морской пехоты, которые немедленно предложили ему контракт с их подразделением, и Владимир согласился.

Старший матрос, старший наводчик 3-го отделения минометной батареи 18-го отдельного батальона морской пехоты 35-й отдельной бригады морской пехоты.

11 апреля вблизи населенного пункта Гранитное Донецкой области он получил крайне тяжелое ранение во время обстрела наших позиций и умер через сутки, 12 апреля, в больнице города Волноваха.

Похоронен 14 апреля в родном селе. У него остались родители и сестра.

10. Игорь Павлович Игнатенко (позывной Цум) родился 17.11.1963 года в городе Васильевка Запорожской области.

С 1992 года был участником возрождения движения запорожского казачества, атаман Великолужского куреня Васильевского района. Всей душой человек отдавался любимому делу - фермерству, основал и руководил фермерским хозяйством "Кош".

Активно и непосредственно участвовал в Революции Достоинства, был сотником 20-й майдановской сотни, после Майдана неоднократно привозил и передавал Запорожскому областному краеведческому музею экспонаты с Майдана, а впоследствии - с войны.

Воевал в составе батальона специального назначения "Донбасс" Национальной Гвардии Украины, в 37-м отдельном мотопехотном батальоне 56-й отдельной мотопехотной бригады, а с 18.06.2018-го защищал нашу землю в составе 93-й ОМБр.

Старший сержант, номер расчета гранатометного взвода 2-го батальона 93-й отдельной механизированной бригады.

Погиб Игнатенко 12 апреля в районе шахты Бутовка Донецкой области от смертельного осколочного ранения, которое получил во время обстрела наших позиций с 82-мм минометов.

Похоронен 18 апреля в Васильевке. У него остались жена и двое сыновей.

11. Николай Николаевич Волков (позывной Смурфик) родился 25.02.1999 года в Мариуполе.

Парень закончил 9 классов школы №4, после чего поступил в Мариупольский электромеханический техникум на специальность "электрик". Когда Мариуполь был обстрелян наемниками РФ из "Градов", Николай немедленно отправился в военкомат, но там его признали негодным к военной службе из-за перенесенной ранее тяжелой черепно-мозговой травмы.

Любил футбол и команду родного города ФК "Мариуполь", посетив в сезоне 2017/18 годов все ее матчи.

После окончания футбольного сезона, не имея соответствующего медицинского образования, он решил помогать нашим раненым воинам и пришел в ряды добровольцев. Пройдя обучение в учебном центре Медицинского батальона "Госпитальеры", он в июле 2018 года, в составе медицинской группы ASAP, отправился в Пески. С осени того же года был закреплен за 8-м батальоном УДА.

Доброволец-парамедик 2-й роты "Тени" 8-го отдельного батальона "Аратта" Украинской Добровольческой Армии.

10 апреля вечером в районе родного города Мариуполь Смурфику попал в голову снайпер наемников РФ. Ранение было сверхкритичным, пуля раздробила кости черепа и нанесла большой вред мозгу. Николай в состоянии комы был доставлен в больницу имени Мечникова в Днепре, несколько раз переживал клиническую смерть. Врачи боролись до последнего, но и они были бессильны, Николай умер в 8 утра 15 апреля.

Похоронен 17 апреля на Аллее Славы Мариуполя. У него остались отец и сводная сестра.

12. Александр Олегович Цапенко (позывной Студент) родился 16.10.1998 года в поселке городского типа Широкое Днепропетровской области. Жил в Кривом Роге.

Солдат, наводчик-оператор отделения управления 5-й роты управления 2-го батальона 54-й отдельной механизированной бригады.

Погиб 21 апреля в 23.30 от смертельного осколочного ранения, которое получил во время обстрела нашего взводного опорного пункта с 82-мм минометов.

Похоронен 23 апреля на Аллее Славы села Широкая Дача. У него остались две сестры.

13. Юрий Николаевич Коновод (позывной Учитель) родился 09.08.1964 года в Северодонецке. С детства жил в селе Ланна Карловского района Полтавской области. Получив высшее образование, переехал в село Зачепиловка Харьковской области.

В 1981 году он закончил 10 классов Ланновский средней школы, после чего был призван на срочную службу обучение Юрий Николаевич проходил в Десне, где и услышал, что формируется группа военнослужащих для несения службы в Афганистане. Он немедленно подал добровольный рапорт, в котором изъявил желание присоединиться к контингенту советских войск.

15.01.1983 года он вылетел в Афганистан, где служил до 1984 года, в поселке Катиборг. Неоднократно принимал участие в жестоких боях, получил ранение в ногу. Демобилизовавшись, Учитель поступил на исторический факультет Полтавского национального Педагогического университета, который окончил в 1989 году.

29.08.2016 года Юрий Николаевич начал службу по контракту в 53-й отдельной механизированной бригаде, в которой служил младшим сержантом, водителем-электриком разведывательного взвода 1-го батальона. В октябре 2018-го контракт истек, но Учитель снова вернулся к любимой бригаде, уже в составе "Айдара", в который пришел 15.03.2019 года.

Младший сержант, военнослужащий 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады.

Погиб 23 апреля днем в районе поселка городского типа Пивденное Донецкой области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

Похоронен 26 апреля в Ланной. У него остались жена и двое сыновей.

14. Сергей Владимирович Гвоздиевский родился 14.04.1966 года. Жил в городе Могилев-Подольский Винницкой области.

Сержант, военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

29 апреля на Мариупольском направлении он получил тяжелые ранения, после оказания неотложной медицинской помощи был эвакуирован в Днепр, но, несмотря на все усилия врачей, от травм умер 30 апреля.

Дата и место захоронения на момент выхода материала не определены.

15. Владимир Анатольевич Куцик родился в 1968 году, житель села Стоянов, Радеховского района Львовской области.

30 апреля Владимир погиб от снайперской пули новейшей российской винтовки калибра 12,7 мм, в районе населенного пункта Марьинка, Донецкой области.

Бойцу оказали неотложную медицинскую помощь и начали эвакуацию в больницу. Но, к сожалению, ранение оказалось несовместимым с жизнью.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", с 20 по 23 апреля на востоке Украины в зоне проведения операции Объединенных сил погибло не менее 12 оккупантов, еще 18 боевиков получили ранения.