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Опубликованы фото и фамилия бойца ВСУ, погибшего в последний день апреля

среда, 01 мая 2019, 10:37
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30 апреля от пули вражеского снайпера погиб украинский военнослужащий Владимир Куцик.

Об этом сообщила 24 ОМБр имени короля Даниила в Facebook.

"С прискорбием сообщаем Вам о тяжелой утрате в Королевской бригаде. Вчера, 30.04.2019 года, в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области, в результате поражения вражеским снайпером, погиб наш собрат - Куцик Владимир, 1968 года рождения, житель села Стоянов, Радеховского района Львовской области.

Солдат Куцик Владимир Анатольевич находился на наблюдательном посту взводного опорного пункта одного из подразделений бригады и выполнял боевую задачу", - говорится в сообщении.

Владимир погиб от пули новейшей российской винтовки калибра 12,7 мм. снайпера боевиков во время сними позиции.

Бойцу оказали неотложную медицинскую помощь и начали эвакуацию в больницу. Но, к сожалению, ранение оказалось несовместимым с жизнью.

"Ответственный, доброжелательный, искренний, всегда готов прийти на помощь и научить. С уважением относился к своим командирам, несмотря на то, что был гораздо старше них. Пользовался уважением в коллективе - таким Владимир Анатольевич останется в нашей памяти", - характеризуют воина в бригаде.

Как сообщал "Апостроф", 22 апреля на Донбассе погиб молодой украинский военнослужащий ВСУ.

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