ВСУ понесли новые потери: по боевикам в ответ нанесены смертельные удары

На Донбассе 30 апреля Вооруженные силы Украины понесли новые потери.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Вследствие обстрелов боевиков один украинский боец погиб и один получил ранения.

"На каждый обстрел противник получил адекватный ответ... По данным разведки Объединенных сил, 30 апреля двух оккупантов было уничтожено, еще три - ранены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 30 апреля вооруженные формирования РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенные Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометы. Также были применены противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Как сообщал "Апостроф", 30 апреля в больнице Днепра от полученных ранений скончался 53-летний военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, сержант Сергей Гвоздиевский.