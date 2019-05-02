Курсант института МВД совершил смертельное ДТП под Львовом: опубликованы фото

На автодороге во Львовской области курсант МВД совершил наезд на двух пешеходов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Инцидент произошел в Сколевском районе в населенном пункте. Парень двигался на автомобиле, но не справился с управлением и влетел в припаркованную вдоль дороги машину. После этого его автомобиль отбросило на встречную полосу движения, где находились парень и девушка.

В результате ДТП парня 2000 года рождения доставили в реанимационное отделение больницы в состоянии комы с открытой черепно-мозговой травмой. Второй пешеход, девушка 2002 года рождения, погибла на месте ДТП от полученных травм.

"Сам водитель в результате столкновения также получил травмы и был доставлен в хирургическое отделение больницы для проведения операции. По предварительному заключению врачей, курсант был трезв. Сейчас врачи запрещают следователям общаться с ним. Только состояние водителя улучшится, следователи ГБР проведут с ним все необходимые процессуальные и следственные действия", - говорится в сообщении.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Как сообщал "Апостроф", на трассе в Киевской области произошла авария с участием двух автомобилей, в которых пострадали люди.