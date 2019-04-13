РУС. | УКР.

суббота, 13 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

13 апреля

14:43
Сколько платят украинским военным с начала войны и в 2019 году: яркая инфографика
14:29
В Украину вернули ценный документ о создании независимой церкви: фото и видео
13:50
Под Киевом задержали огромную банду вооруженных титушек: фото
13:41
Битва самцов: психолог поставила "диагноз" Зеленскому и Порошенко
13:20
На "трассе смерти" под Киевом водитель попал в жуткое ДТП: опубликовано видео
13:09
​У российского посольства в Киеве прогремел взрыв: фото и заявление полиции
12:57
Вятрович пояснил, что будет в Украине с празднованием 9 мая
12:37
При назначении главы ГАСИ не учли возможный конфликт интересов: опубликован документ
12:31
​В Украину идут сильные дожди: свежий прогноз и карты
12:18
Хоронили заживо: видео и подробности громкого убийства солдата ВСУ под Харьковом
12:14
Вышел первый трейлер новых "Звездных войн": видео и название девятого эпизода
12:12
Дай бокс посмотреть: соцсети резво отреагировали на бой Ломаченко
Все новости

На "трассе смерти" под Киевом водитель попал в жуткое ДТП: опубликовано видео

суббота, 13 апреля 2019, 13:20

На трассе в Киевской области произошла авария с участием двух автомобилей, в которых пострадали люди.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

ДТП случилось на Варшавской трассе в субботу, 13 апреля. Там столкнулись две легковые машины. Вследствие удара одну снесло с дороги на обочину и она влетела в дерево.

"Оба автомобиля получили серьезные механические повреждения. Есть пострадавшие, причины аварии установит полиция. На месте происшествия работает два экипажа скорой помощи", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 12 апреля в центре Киева легковой автомобиль влетел в припаркованный грузовик. В аварии пострадали двое людей, которые находились в салоне легковушки.

Позже в сети появились новые фото опасной аварии в Киеве.

Фотовзгляд

Все галереи
Как Нацдружины кошмарили силовиков и АП в Киеве: яркий фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Сможет ли Зеленский прекратить войну на Донбассе: три главных сценария

От 3 до 10 лет: три главных варианта фальсификаций на выборах-2019 и наказания за них

У Путина есть крайне опасный план на выборах в Украине - генерал

НАТО воевать не будет: возвращение Крыма грозит ядерной войной

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: