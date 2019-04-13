На "трассе смерти" под Киевом водитель попал в жуткое ДТП: опубликовано видео

На трассе в Киевской области произошла авария с участием двух автомобилей, в которых пострадали люди.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

ДТП случилось на Варшавской трассе в субботу, 13 апреля. Там столкнулись две легковые машины. Вследствие удара одну снесло с дороги на обочину и она влетела в дерево.

"Оба автомобиля получили серьезные механические повреждения. Есть пострадавшие, причины аварии установит полиция. На месте происшествия работает два экипажа скорой помощи", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 12 апреля в центре Киева легковой автомобиль влетел в припаркованный грузовик. В аварии пострадали двое людей, которые находились в салоне легковушки.

Позже в сети появились новые фото опасной аварии в Киеве.