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Под Киевом иностранец изнасиловал школьницу: подробности

четверг, 02 мая 2019, 16:55
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В Киевской области мужчина-иностранец изнасиловал школьницу, заманив к себе домой.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел в селе Горенка Киево-Святошинского района. В правоохранительные органы обратилась жертва преступления. Она рассказала, что ее наглядно знакомый сосед несколько дней назад совершил изнасилование.

Как установил следствие, злоумышленник недавно заселился в многоквартирном доме. А среди дня он около подъезда встретил школьницу и начал с ней доверительную беседу о ее однокласснице. Затем мужчина пригласил девочку в свой дом продолжить разговор. В квартире злоумышленник набросился на несовершеннолетнего, начал раздевать. Школьница сопротивлялась и просила ее оставить. Однако на уговоры мужчина не реагировал, пока не получил половое удовлетворение.

Работники полиции задержали злоумышленника по месту временного проживания. Им оказался 36-летний гражданин Республики Беларусь, имеющий временный вид на жительство в Украине до 2020 года.

По факту развращения несовершеннолетней открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 156 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет.

После объявления приговора суда и отбывания наказания в отношении иностранца будет рассматриваться вопрос о запрете ему въезда в Украину.

Как сообщал "Апостроф", в Запорожье поймали педофила, который работал в милиции.

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