В Запорожье поймали педофила, работавшего в милиции: фото и видео

В Запорожье поймали педофила, который работал в милиции.

Об этом сообщает ресурс "Газета".

Так, участники сообщества "Наследние. Охота на педофилов" от имени несовершеннолетней вели переписку с жителем Бородинского района Запорожья. Так они ловили "на живца" очередного педофила.

Отмечают, что во время переписки мужчина склонял якобы ребенка к сексуальным отношениям и показывал свое видео интимных отношений с другими женщинами. При этом злоумышленник знал, что его собеседнице нет еще 18 лет. Но несмотря на юный возраст девушки мужчина пригласил ее на встречу, намекая на сексуальные отношения.

Как оказалось, любитель малолетних ранее работал адвокатом и участковым.

Как сообщал "Апостроф", 1 апреля в Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, который изнасиловал свою падчерицу: преступление было зафиксировано на видео.