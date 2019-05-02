RU   UA   EN  

четверг, 2 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.25
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

2 мая

12:17
Выбивают боевой костяк: известный журналист указал на серьезные проблемы у боевиков ДНР-ЛНР
12:05
Поражение "русского мира" в Одессе: соцсети обсуждают годовщину трагедии 2 мая
11:57
В Киеве произошло страшное ДТП с велосипедистом: опубликовано видео
11:44
Легендарній футболист сделал трогательное заявление после перенесенного инфаркта: фото
11:39
Курсант института МВД совершил смертельное ДТП под Львовом: опубликованы фото
11:34
Военный советник Зеленского назвал два сценария освобождения Донбасса
11:34
​Новые правила выплаты субсидий в Украине: какие изменения действуют с мая
11:11
Особенная дата: Каменских трогательно поздравила Потапа с годовщиной
11:08
Лукашенко пытается сорвать аннексию: в России оценили громкие задержания в Беларуси
11:03
У Зеленского указали на важные нюансы с назначением на ключевые посты
11:01
Трагедия 2 мая в Одессе: журналисты напомнили о гибели украинских активистов и бездействии МВД
10:58
​Кто из украинцев входит в список самых богатых людей мира: названы фамилии
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Киеве произошло страшное ДТП с велосипедистом: опубликовано видео

четверг, 02 мая 2019, 11:57
переглянути новину українською

В Киеве близ станции метро Почайна произошла ДТП со смертельным исходом, погиб велосипедист.

Об этом сообщает ресурс "Киев оперативный" в Telegram.

Отмечается, что мужчина на велосипеде с электродвигателем совершил столкновение с грузовиком. Оба участника аварии двигались в одном направлении, обстоятельства выясняются.

"На проспекте Степана Бандеры, возле станции метро "Почайна", произошла роковая ДТП с участием велосипедиста (на электровелосипеде) и грузовика Foton. Оба участника движения ехали в одном направлении - в сторону Северного моста", - пишут на ресурсе.

Свидетели утверждают, что водитель грузовика пытался объехать велосипедиста, который двигался с низкой скоростью, и не справился с управлением.

Скорая помощь прибыла на место довольно быстро, в течении 10 минут, однако пострадавшего спасти не удалось.

Как сообщал "Апостроф", 1 мая в Киеве, на мосту Патона произошло ДТП с участием двух автомобилей – Nissan и Lexus, из-за чего образовалась большая пробка. В результате аварии никто не пострадал.

Новости

2 мая

12:17
Выбивают боевой костяк: известный журналист указал на серьезные проблемы у боевиков ДНР-ЛНР
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Путин поставил Зеленскому жесткие условия: в чем опасность для Украины

Путин придумал новую ловушку на Донбассе: в чем опасность для Украины

У Путина продумали, как нанести удар по Киеву, ему нужно 2-4 недели - генерал Игорь Романенко

Савченко снова на свободе: кому это выгодно и что будет дальше

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: