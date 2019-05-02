В Киеве произошло страшное ДТП с велосипедистом: опубликовано видео

В Киеве близ станции метро Почайна произошла ДТП со смертельным исходом, погиб велосипедист.

Об этом сообщает ресурс "Киев оперативный" в Telegram.

Отмечается, что мужчина на велосипеде с электродвигателем совершил столкновение с грузовиком. Оба участника аварии двигались в одном направлении, обстоятельства выясняются.

"На проспекте Степана Бандеры, возле станции метро "Почайна", произошла роковая ДТП с участием велосипедиста (на электровелосипеде) и грузовика Foton. Оба участника движения ехали в одном направлении - в сторону Северного моста", - пишут на ресурсе.

Свидетели утверждают, что водитель грузовика пытался объехать велосипедиста, который двигался с низкой скоростью, и не справился с управлением.

Скорая помощь прибыла на место довольно быстро, в течении 10 минут, однако пострадавшего спасти не удалось.

Как сообщал "Апостроф", 1 мая в Киеве, на мосту Патона произошло ДТП с участием двух автомобилей – Nissan и Lexus, из-за чего образовалась большая пробка. В результате аварии никто не пострадал.