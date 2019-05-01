В Киеве Nissan и Lexus устроили жесткое ДТП на мосту: фото и видео

В среду, 1 мая, в Киеве, на мосту Патона произошло ДТП с участием двух автомобилей – Nissan и Lexus, из-за чего образовалась большая пробка.

Об этом сообщает Информатор.

Так, известно, что автомобили ехали по одной полосе движения. В какой-то момент женщина-водитель Nissan не справилась с управлением и въехала в Lexus, который двигался впереди.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. В Nissan сработали подушки безопасности. Именно это и спасло водителя от травм. Однако передняя часть автомобиля сильно повреждена. У Lexus смята задняя часть и разбито стекло.

Из-за ДТП на участке дороги на мосту Патона образовалась масштабная тянучка, так как несколько полос движения оказались перекрыты.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом "гонщик" вынес авто на встречную полосу.