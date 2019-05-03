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Боевики несут потери сотнями: офицер ВСУ рассказал о большой победе Украины

пятница, 03 мая 2019, 09:10
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В течение апреля воины ООС на Донбассе нанесли боевикам-оккупантам значительный урон.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что войска РФ каждый день игнорировали Минские договоренности и провоцировали подразделения ООС огнем из различных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов.

По итогам апреля, подразделения ЛНР-ДНР понесли потери - около 90 оккупантов. Также приблизительно 130 боевиков получили ранения различной степени тяжести.

"Небоевые потери составили 12 оккупантов (нарушение мер безопасности, смерть в результате суицида, болезнь, ДТП), и 18 получили ранения", - уточнил Штефан.

Также по его словам, данная цифра может отличаться в большую сторону в связи с постоянным сокрытием лидерами боевиков и российскими военными потерь.

Офицер ВСУ пояснил, что кураторы РФ постоянно занижают официальное количество погибших и раненых в связи с низким так называемым призывом на "военную службу по контракту" и не желанием в последнее время защищать так называемые границы республики.

"Большинство боевиков, участвовавших в боевых действиях в первые годы войны, уже разочарованы идеями "русского мира" и Новороссии и освобождаются из подразделений российско-оккупационных войск", - подчеркнул "Штирлиц".

Как сообщал "Апостроф", в течение суток четверга, 2 мая, боевики российско-оккупационной армии 15 раз атаковали позиции украинских военных на Донбассе, ранив трех защитников.

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