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Выбивают боевой костяк: известный журналист указал на серьезные проблемы у боевиков ДНР-ЛНР

четверг, 02 мая 2019, 12:17
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Стали известны потери воинов ВСУ и наемников РФ на Донбассе в апреле 2019 года.

Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

За прошлый месяц на Востоке Украины погибли 18 воинов, в том числе 15 - боевые потери, 3 - не боевые. Потери оглашены официально, а данные проверены, информация открыта.

Также за месяц были ликвидированы оккупационные войска Российской Федерации на Донбассе - 46 человек, данные по боевым потерям установленные на данный момент - 35 наемников. О них известно из некрологов, социальных сетей и фото. Однако официальных данных по боевикам нет. Установлено лишь, что 6 наемников были гражданами РФ.

"Уже не первый месяц боевые потери противника в 2-2,5 раза превышают боевые потери сил ООС. Учитывая, что противник при этом уступает в численности силам ООС примерно в 1,5-2 раза, и что большинство их потерь воевали с 14-го года, очевидно, что силы ООС постепенно выбивают боеспособный костяк вражеской пехоты, при этом новое пополнение россиянам готовить не получается", - написал журналист.

Также он опубликовал скриншот из соцсети, где виден фрагмент переписки под фото уничтоженного наемника из РФ Николая Шелухи - жителя города Югра, похороненого в Ханты-Мансийске 23 апреля.

"Шелуха - военнослужащий 9-го отдельного полка 1-го армейского корпуса ВС РФ, воевал под Мариуполем, на Донбассе с 2014-го, уничтожен украинскими воинами в бою 13 апреля еще с одним наемником", - уточнил Бутусов.

Как сообщал "Апостроф", за сутки 1 мая боевики, орудующие на востоке Украины, 18 раз нарушили режим прекращения огня, при этом шесть раз огонь велся с применением запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов.

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