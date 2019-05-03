Под Киевом поезд сбил школьника в наушниках: подробности ЧП

В Бородянском районе на железнодорожной станции Клавдиево пассажирский поезд сбил 17-летнего парня, на котором были наушники, вследствие столкновения у него многочисленные травмы.

Об этом сообщил отдел коммуникаций Национальной полиции Киевской области.

Отмечается, что подросток вечером переходил пути в неустановленном для этого месте в наушниках и не заметил, как на него движется электропоезд.

Диспетчер станции сообщил в полицию о пострадавшем, парень был доставлен в больницу. У него диагностирована травма черепа и перелом бедра.

Правоохранители выяснили, что пострадавший - ученик 9-го класса Клавдиевской средней школы. Парень шел встречать свою мать, которая должна была приехать именно этим поездом.

Полиция Киевской области предупреждает, что переходить через железнодорожные пути следует только в установленных для этого местах и при пересечении путей необходимо вынимать наушники и следить за движением по колее.

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