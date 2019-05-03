Под Львовом умер малыш, которого 10 дней спасали после страшного инцидента

3 мая в реанимации 8-й городской клинической больницы Львова скончался двухлетний Иван Малетич, который упал в кастрюлю с кипятком.

Инцидент с ребенком произошел 23 апреля в селе Сусидовичи Львовской области. При падении в 40-литровую кастрюлю с кипятком мальчик получил 70% ожогов тела.

По словам врачей, у малыша были обожжены туловище, руки и ножки. Неравнодушные жители собирали средства на спасение ребенка.

Мама ребенка недавно говорила, что все необходимые средства семья собрала, но состояние ребенка ухудшилось.

“Вчера врач позвал меня на разговор. Сказал, что есть возможность поехать на лечение в Америку, но надо принести все документы, чтобы срочно сделать загранпаспорт. Я сегодня все собрала, принесла, а мне говорят шокирующую новость. Состояние Ивана очень ухудшилось, поэтому все пока отменяется. Врачи не могут давать никаких шансов и прогнозов, пока молчат". – говорила она несколькими днями ранее.

Ранее "Апостроф" сообщал, что младенец, который упал в ванну с кипятком в Одессе, скончался спустя 11 дней пребывания в реанимации.