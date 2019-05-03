В Киеве полиция со стрельбой остановила буйного угонщика: фото и видео

Полиция Киева сумела задержать угонщика, после того, как один из правоохранителей сел к нему в угнанное авто и применил табельное оружие.

Об этом рассказал начальник сектора уголовного розыска Шевченковского управления полиции, передает отдел коммуникаций ГУНП.

Полицейские сумели установить личность мужчины, который угнал авто HondaCR-V на улице Дмитриевской и проанализировав записи камер наблюдения, установили его местонахождение.

"Мы нашли угнанный автомобиль, который уже был на других номерных знаках. Но когда увидели, что злоумышленник садится в угнанную машину, один из оперативников успел сесть на пассажирское сиденье, чтобы его задержать. Водитель не отреагировал на законные требования милиционера остановиться и тронулся с места, а другие сотрудники начали преследовать их", - рассказали в полиции.

Затем сидящий в угнанном авто полицейский совершил несколько выстрелов в моторный отсек, чтобы остановить авто, на что угонщик несколько раз его ударил. Вскоре злоумышленник остановился и его задержали.

Личность задержанного установлена – это 47-летний киевлянин, который является подсудимым за совершение аналогичного преступления. В его отношении открыты дела по ч. 3 ст. 289, ст. 342, ст. 345 УК Украины, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", в конце апреля в Киеве уроженец Ровенской области угнал авто и сбил девушку-копа.