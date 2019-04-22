Нападение на копа в центре Киева: данные об автоворе и видео с моментом угона

Преступником, который угнал полицейское авто и сбил девушку-копа в центре Киева, оказался уроженец Ровенской области.

Об этом сообщает Киев оперативный, публикуя момент угона авто.

"Задержанный - уроженец Ровенской области, 1998 года рождения и зовут его Эдуард Леончик. Он не полицейский! Патрульную полицейскую госпитализировали - разбита голова, сотрясение мозга. Диагноз уточняется", – пишет издание, опровергая информацию, распространенную некоторыми СМИ о том, что преступник – сотрудник полиции.

Также в сети опубликовали видео момента угона полицейского автомобиля.

Как сообщал "Апостроф", ранее в полиции рассказали подробности нападения на копа в Киеве.

Также в Киеве мужчина на вокзале лег под поезд. В итоге, проехавший по нему поезд оторвал ему голову.