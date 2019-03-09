РУС. | УКР.

суббота, 9 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

9 марта

08:43
Появились новые фото и видео ДТП в Луцке, в котором погиб легендарный украинский журналист
08:29
​Синоптики рассказали, когда в Украине снова похолодает
08:14
В Украине хотят запустить деколонизацию: Вятрович пояснил, что будут ликвидировать
08:00
День ди-джея, именины Ивана и Федора и День землеустроителя Украины: какой праздник 9 марта
07:56
​Пьяный подросток на машине отца устроил в Киеве серьезное ДТП с полицией: фото и видео
07:27
​В сети показали на фото, что осталось от позиции боевиков после мощного удара ВСУ
07:27
Появились новые детали скандала на похоронах молодого бойца ВСУ во Львове: видео
06:54
​В Киеве таксист насмерть сбил пешехода: опубликованы фото и видео жуткого ДТП
06:31
​У украинских "евробляхеров" возникла большая проблема в Словакии: фото и видео
06:30
Гороскоп на 9 марта: конфликты у Львов и неуверенность у Весов
05:42
Позывной "Стразик": в сети показали фото молодой красавицы, служащей в ВСУ
04:38
​Огнедышащий Ринат: в России у известного композитора нашли стихи, посвященные людям Януковича
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Пьяный подросток на машине отца устроил в Киеве серьезное ДТП с полицией: фото и видео

суббота, 09 марта 2019, 07:56

В Киеве пьяный 16-летный парень "угнал" отцовский автомобиль и убегая от полиции, спровоцировал ДТП с авто патрульных.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Так, согласно информации, примерно в 23:30 8 марта на линию 102 поступил вызов о том, что из двора дома был угнан автомобиль Lancia (AI1901CP).

Спустя пару десятков минут указанный автомобиль был замечен патрульными полицейскими у Владимирского рынка.

"На требование остановиться водитель не реагировал, за ним началась погоня. Выставлялись ограждения, который угонщик удачно объезжал. Погоня закончилась аж на Антоновича, 165, тем, что Lancia не вписалась в поворот, а патрульный Toyota Prius в этом помог. В результате столкновения, травму руки получил полицейский, его увезли на обследование в больницу", - говорится в сообщении.

Как выяснилось позже, за рулём угнанного авто оказался 16-летний сын заявителя по угону. И сын не совсем трезвый. Драгер показал 0,78 промилле.

Как сообщал "Апостроф", 8 марта в Голосеевском районе Киева на перекрестке улиц Голосеевской и Саперно-Слободской произошло ДТП с участием двух женщин.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Лето в Киеве: яркие фото с высоты птичьего полета

Полетали над кладбищами: яркое видео "загробного" Киева с высоты

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: