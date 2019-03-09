​Пьяный подросток на машине отца устроил в Киеве серьезное ДТП с полицией: фото и видео

В Киеве пьяный 16-летный парень "угнал" отцовский автомобиль и убегая от полиции, спровоцировал ДТП с авто патрульных.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Так, согласно информации, примерно в 23:30 8 марта на линию 102 поступил вызов о том, что из двора дома был угнан автомобиль Lancia (AI1901CP).

Спустя пару десятков минут указанный автомобиль был замечен патрульными полицейскими у Владимирского рынка.

"На требование остановиться водитель не реагировал, за ним началась погоня. Выставлялись ограждения, который угонщик удачно объезжал. Погоня закончилась аж на Антоновича, 165, тем, что Lancia не вписалась в поворот, а патрульный Toyota Prius в этом помог. В результате столкновения, травму руки получил полицейский, его увезли на обследование в больницу", - говорится в сообщении.

Как выяснилось позже, за рулём угнанного авто оказался 16-летний сын заявителя по угону. И сын не совсем трезвый. Драгер показал 0,78 промилле.

Как сообщал "Апостроф", 8 марта в Голосеевском районе Киева на перекрестке улиц Голосеевской и Саперно-Слободской произошло ДТП с участием двух женщин.