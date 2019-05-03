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​В России рассказали о неприятном "сюрпризе" для получающих паспорта РФ на Донбассе

пятница, 03 мая 2019, 19:07
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Жителям террористических "ЛНР" и "ДНР", которые пожелают стать обладателями паспорта Российской Федерации, придется служить в армии страны-агрессора.

Об этом заявил профессор Московского государственного университета Андрей Манойло в эфире пропагандистского телеканала "Россия 24".

Как сообщается, исключение коснется только тех, кто уже якобы отслужил в подразделениях псевдореспублик на оккупированном Донбассе.

"Служба в армии: будут служить в российской армии при условии, если они до этого не отслужили, то есть не исполнили свой долг в "Л/ДНР", - заявил Манойло.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому жители оккупированных частей Донецкой и Луганской областей имеют право на получение в упрощенном порядке паспортов РФ. Под действие указа Путина подпадают лица, постоянно проживающие на оккупированном Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", украинская журналистка Алена Лунькова рассказала, при каком условии жителям оккупированного Донбасса будут выдавать российские паспорта.

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