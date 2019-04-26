В российском СИЗО, где содержатся украинские моряки, произошло смертельное ЧП: подробности

В "Матросской тишине", где содержатся плененные украинские моряки, массово отравились заключенные, в результате чего двое мужчин погибли, еще двое оказались в реанимации.

Об этом сообщают российские СМИ.

Так, в организме двух заключенных, которые были доставлены в реанимацию из московского следственного изолятора, обнаружены следы метадона.

"Экспертиза относительно двух других заключенных, которые умерли, вероятно, тоже от отравления, пока не завершена. Ее результаты ожидаются в ближайшее время", - сообщают СМИ.

При этом, по словам директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в России Валерий Максименко, все они употребляли наркотик, переданный в продуктовой посылке, вероятно, в пропитанной им ткани. Психотропное вещество употреблялось внутривенно, путем укола.

Как сообщал "Апостроф", ранее у боевиков ЛНР произошло серьезное массовое отравление.