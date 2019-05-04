На Донбассе умер командир разведки ВСУ: фото

В четверг, 2 мая, в зоне военного конфликта на Донбассе умер Сергей Шершак, командир роты 130-го отдельного разведывательного батальона.

Об этом сообщает РадиоТрек, опубликовав фото умершего военного.

Близкие и родственники Сергея Шершака рассказали, то мужчина скончался из-за того, то у него оборвался тромб.

Известно, что в субботу, 4 мая, его тело привезли домой, в Ровно. В этот же день его похоронят на кладбище в Тынном.

Как сообщал "Апостроф", на Донбассе в начале апреля погибли Яна Червона с позывным "Ведьма" и Александр Милютин с позывным "Дед".

Также на Донбассе в день своего рождения умер боец ООС Дмитрий Кравченко с позывным "Пальчик".