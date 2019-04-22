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В Киеве возле метро найден убитым мужчина: фото

понедельник, 22 апреля 2019, 20:55
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В понедельник, 22 апреля, в Киеве в районе станции метро "Демеевская" под мостом было обнаружено тело убитого бездомного мужчины.

Об этом сообщается на Instagram странице "dtp.kiev.ua".

Как отмечается, мужчину избили. От полученных травм он скончался.

"Ужасы столицы... ЧП в Киеве возле метро Демеевская, под мостом: убили бездомного мужчину... Днем, среди сотен людей. Забили до смерти", – говорится в подписи к опубликованному фото.

Подробности произошедшего инцидента устанавливаются. На месте работают полиция, "скорая помощь" и следственная оперативная группа.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Черкасской области 19 апреля полиция задержала двух человек, подозреваемых в убийстве молодой женщины, работавшей водителем такси.

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