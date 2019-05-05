Под Одессой неадекват с ружьем расстрелял полицейское авто: фото нападавшего

В Одесской области мужчина расстрелял авто полиции из ружья.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел в селе Великомихайловка. Там злоумышленник напал на сотрудника полиции, стреляя в авто, в салоне которого находился правоохранитель.

Личность нападающего установили - им оказался Чумаченко Павел Васильевич 1977 года рождения. Полиция просит помочь в поиске преступника, который может быть вооружен охотничьим ружьем и нести угрозу для окружающих.

Открыто уголовное производства по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

По данным OBOZREVATEL, перестрелка произошла в ночь на 5 мая. Мужчина покинул место преступления верхом на коне.

Разыскиваемый Павел Чумаченко неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. За год его супруга 4 раза вызывала полицию, обвиняя мужа в пьяном дебоше. Также у него есть 16-летняя любовница с 11-месячным ребенком.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 5 мая в городе Барышевка под Киевом возле одного из местных ресторанов прозвучали выстрелы. Отмечают, что целью нападения мог быть глава местного отделения полиции.