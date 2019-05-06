Умер украинский морпех, за жизнь которого боролись пять суток

В понедельник, 6 мая, в больнице Днепра после пяти дней борьбы за жизнь, перестало биться сердце украинского военнослужащего Ивана Сакаля.

Об этом сообщается на официальной странице Командования морской пехоты ВСУ в Facebook.

"1 мая, во время боя с российскими оккупантами, получил многочисленные пулевые ранения от тяжелого вражеского вооружения - старший сержант Иван Сакаль. За жизнь морпеха 5 суток боролись лучшие врачи областной больницы имени Мечникова города Днепр. К сожалению, смерть оказалась сильнее", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", на Донбассе в начале апреля погибли Яна Червоная с позывным "Ведьма" и Александр Милютин с позывным "Дед".

Также на Донбассе в день своего рождения умер боец ООС Дмитрий Кравченко с позывным "Пальчик".