Авто с десятками туристов сорвалось в 40-метровую пропасть на Прикарпатье: фото

В понедельник, 6 мая, в селе Красник, Ивано-Франковской области, в реку Черный Черемош с высоты около 40 метров рухнул автомобиль с туристами.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС области.

Как сообщается, удалось спасти троих человек и передать их медикам, после чего пострадавшие были доставлены в Верховинскую ЦРБ. На берегу реки находится 16 человек, проводится их осмотр

Спасатели обнаружили тела трех погибших, а также проводят поиски еще одного человека.

По предварительным данным, в автомобиле находились 23 человека, все пассажиры — граждане Беларуси.

В спасательной операции участвует 51 сотрудник личного состава ГСЧС, привлечено 12 единиц техники.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в воскресенье, 5 мая, под Одессой произошла смертельная авария, в результате которой погибли трое человек.