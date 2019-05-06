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Жуткое ДТП с туристами на Прикарпатье: появилась важная деталь о водителе и новые фото с места ЧП

понедельник, 06 мая 2019, 22:53
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47-летний водитель автомобиля ГАЗ-66, который сорвался с 40-метровой высоты в реку на Прикарпатье, в результате чего погибли три человека, был пьян.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Ивано-Франковской области.

Отмечается, что водитель не справился с управлением на подъеме, в результате чего автомобиль начал движение назад и перевернулся в реку.

По данным правоохранителей, это житель одного из сел Косовского района, он руководил автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердила медицинская экспертиза.

"Водитель находится в состоянии шока, обошелся синяками", - уточнили в полиции.

Собственника авто правоохранители задержали. На данный момент правоохранителям также предстоит выяснить, по какой причине грузовой автомобиль использовался для перевозки туристов.

Как сообщал "Апостроф", ранее сообщалось, что на Прикарпатье спасатели нашли всех пассажиров из упавшего в реку грузовика.

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Жуткое ДТП с туристами на Прикарпатье: появилась важная деталь о водителе и новые фото с места ЧП
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