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На Прикарпатье спасатели нашли всех пассажиров из упавшего в реку автобуса
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На Прикарпатье спасатели нашли всех пассажиров из упавшего в реку автобуса

понедельник, 06 мая 2019, 17:21
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Спасатели нашли всех 23 туристов из упавшего с 40-метровой высоты в реку автобуса близ села Красник Ивано-Франковской области.

Об этом уведомил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Отмечается, что вследствие аварии погибли трое человек, а еще 10 получили травмы. На данном этапе продолжается осмотр выживших пассажиров автобуса.

"По состоянию на 14:20 найдены все лица. Три человека погибли. В лечебные учреждения госпитализированы 10 человек, из них 1 женщина в тяжелом состоянии. Медицинское обследование остальных лиц продолжается", - сообщают в ГСЧС.

На месте аварии работают также правоохранительные органы, они выясняют причину происшествия.

Отметим, что около 12 часов 6 мая близ села Красник Ивано-Франковской области грузовик ГАЗ-66 слетел с 40-метрового обрыва в реку Черный Черемош.

На момент аварии в машине находились 23 человека, в основном, граждане Беларуси – туристы, прибывшие на отдых.

Как сообщал "Апостроф", 3 мая в России в страшной аварии погибли пять человек, в том числе участники комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

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