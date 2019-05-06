​На Донбассе покончил с собой предатель Украины: фото и подробности

На Донбассе застрелился боевик незаконного вооруженного формирования ЛНР Павел Усков, который ранее был украинским полицейским.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer в Twitter.

"Усков Павел Сергеевич (Антрацит, 08/05/92) застрелился в селе Рафайловка (Луганская обл.) 03/05/19", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в 2014 году он не выехал на территорию, подконтрольную украинским властям, и был объявлен в розыск как дезертир.

3 мая Усков застрелился из пистолета, полученного во время службы в украинской полиции.

Как сообщал "Апостроф", на Донбассе самоликвидировался боевик из батальона "Призрак" Дмитрий Купчик. На сайте "Миротворец" отмечается, что Купчик был родом из города Кировск Луганской области. Отмечается, что боевик употреблял наркотики, а в качестве причин смерти указана "самоликвидация".