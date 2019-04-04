На Донбассе самоликвидировался боевик из батальона "Призрак": опубликованы фото

На Донбассе самоликвидировался боевик из батальона "Призрак" Дмитрий Купчик.
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".
По его словам, соратник боевиков был ликвидирован 3 апреля 2019 года. Точные обстоятельства смерти боевика пока неизвестны.
На сайте "Миротворец" отмечается, что Купчик был родом из города Кировск Луганской области. Отмечается, что боевик употреблял наркотики, а в качестве причин смерти указана "самоликвидация".
Как сообщал "Апостроф", ранее Штефан опубликовал в сети фотографии идентифицированных боевиков, которые были ликвидированы на Донбассе в марте 2019 года.
Всего в марте на Донбассе были ликвидированы 56 оккупантов, еще около 85 получили ранения.
Также в сети удалось идентифицировать боевика с позывным "Лысый", который был ликвидирован на Донбассе 26 февраля 2019 года.