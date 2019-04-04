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На Донбассе самоликвидировался боевик из батальона "Призрак": опубликованы фото

четверг, 04 апреля 2019, 23:59

На Донбассе самоликвидировался боевик из батальона "Призрак" Дмитрий Купчик.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, соратник боевиков был ликвидирован 3 апреля 2019 года. Точные обстоятельства смерти боевика пока неизвестны.

На сайте "Миротворец" отмечается, что Купчик был родом из города Кировск Луганской области. Отмечается, что боевик употреблял наркотики, а в качестве причин смерти указана "самоликвидация".

Как сообщал "Апостроф", ранее Штефан опубликовал в сети фотографии идентифицированных боевиков, которые были ликвидированы на Донбассе в марте 2019 года.

Всего в марте на Донбассе были ликвидированы 56 оккупантов, еще около 85 получили ранения.

Также в сети удалось идентифицировать боевика с позывным "Лысый", который был ликвидирован на Донбассе 26 февраля 2019 года.

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