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Новые данные страшной авиакатастрофы в России: опубликованы списки выживших и погибших

понедельник, 06 мая 2019, 02:25
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Страшная трагедия произошла вечером 5 мая в аэропорту "Шереметьево" (Москва). Самолет Superget, выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, загорелся после экстренной посадки в "Шереметьево".

Как ранее сообщал "Апостроф", Следственный комитет РФ сообщил о гибели 41 человека.

Однако позже министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что выжило 38 людей из 78-ми, находившихся на борту SU1492.

"34 пассажира и четыре члена экипажа - это те живые, с кем мы работаем", - сказала Скворцова на месте трагедии.

Компания "Аэрофлот" уже опубликовала список пассажиров, выживших в результате происшествия.

В авиакомпании уточнили, что список пока неполный и будет дополняться по мере поступления информации.

  1. Аксенов Юрий Александрович
  2. Афанасьев Виктор Юрьевич
  3. Бабаев Кирилл Сергеевич
  4. Ветчинкин Сергей Александрович
  5. Гончаров Владимир Леонидович
  6. Гринберг Татьяна Леонидовна
  7. Гущина Галина Ивановна
  8. Деркунская Елена Петровна
  9. Евменьков Владимир Васильевич
  10. Егоров Петр Викторович
  11. Егорова Наталья Борисовна
  12. Зимницкий Дмитрий Валерьевич
  13. Киселев Василий Александрович
  14. Климов Евгений Александрович
  15. Ключникова Екатерина Владимировна
  16. Ковба Алексей Михайлович
  17. Марченков Александр Сергеевич
  18. Марченкова Юлия Игоревна
  19. Молчанов Олег Николаевич
  20. Молчанова Юлия Александровна
  21. Прищенко Валерий Дмитриевич
  22. Прищенко Денис Валерьевич
  23. Савченко Михаил Михайлович
  24. Ситникова Марина Владимировна
  25. Тихонова Людмила Николаевна
  26. Харинин Дмитрий Юрьевич
  27. Хлебушкин Дмитрий Вячеславович
  28. Цицилин Вадим Александрович

Госпитализированы:

  1. Белик Татьяна Леонидовна
  2. Конник Марина Михайловна
  3. Кузнецов Сергей Владимирович
  4. Печников Василий Сергеевич
  5. Шилов Антон Валентинович

Также появился список погибших людей.

1. Брукс Джереми Хинтон
2. Чупрунов Андрей Александрович
3. Чупрунова Екатерина Александровна
4. Данилкина Рита
5. Федорова Алиса Евгеньевна
6. Ганзиев Алексей Юрьевич
7. Искандеров Навруз Нурхатович
8. Ивахненко Денис
9. Хромченко Валентин Олегович
10. Хрумов Михаил Александрович
11. Кирсанова Мария Васильевна
12. Киселев Петр Владимирович
13. Крайнова Наталья Александровна
14. Криштоп Алексей Алексеевич
15. Кудрияш Александр Демьянович
16. Курбонбекзада Фаткундини Мирзобек
17. Мартынова Алена Ивановна
18. Назаров Максим Алексеевич
19. Новиков Евгений Витальевич
20. Новикова Софья Евгеньевна
21. Парусов Михаил Алексеевич
22. Пилипчук Альбина Владимировна
23. Плотников Сергей
24. Плотникова Надежда Геннадьевна
25. Ратникова Елена Викторовна
26. Савельев Роман
27. Сивоконь Лариса Евгеньевна
28. Смирнов Алексей Николаевич
29. Сороколит Александр
30. Сотсенко Евгений Владимирович
31. Цупикова Дарья Константиновна
32. Тупичкин Антон Александрович
33. Вилямкин Виталий Николаевич
34. Вицнаровский Александр
35. Власов Роман Ильич
36. Власова Марина Александровна
37. Воробьев Максим
38. Зенин Михаил Андреевич
39. Гультайчук Алексей
40. Долгопятов Анатолий Юрьевич
+ 1 член экипажа

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