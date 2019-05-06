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Авиакатастрофа в Москве: число погибших резко возросло, появились видео внутри самолета

понедельник, 06 мая 2019, 00:40
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Следственный комитет Российской Федерации подтвердил окончательную цифру погибших при крушении самолета в аэропорту Шереметьево под Москвой.

Как сообщается, всего погиб 41 человек. За медицинской помощью обратились 19 человек, пятеро были госпитализированы. На борту находилось 78 человек.

Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Мурманск, практически сразу после вылета подал сигнал бедствия и стал заходить на вынужденную посадку. Лайнер не смог приземлиться с первого раза, со второй попытки ударился шасси и загорелся.

Очевидцы катастрофы публикуют в сети жуткие видео из салона горящего самолета.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", авария SSJ-100 в аэропорту Шереметьево оказалась уже восьмой с таким самолетом за год. В соцсетях пишут о том, что "Аэрофлоту" эти самолеты были навязаны Кремлем.

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